В Запорожье число пострадавших от ночной российской атаки возросло до 38 - ОВА

Киев • УНН

 • 856 просмотра

В результате ночного обстрела Запорожья российскими войсками число пострадавших возросло до 38 человек. Местные жители продолжают обращаться за медицинской помощью, и всем раненым оказывается необходимое лечение.

В Запорожье число пострадавших от ночной российской атаки возросло до 38 - ОВА

В Запорожье после ночного обстрела со стороны российских войск уже зафиксировано 38 пострадавших. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, местные жители продолжают обращаться за медицинской помощью. Врачи оказывают необходимое лечение всем раненым, пишет УНН.

Подробности

В результате ночных атак россиян по Запорожью число пострадавших растет. Глава областной ОВА Иван Федоров заявил о уже 38 людях, которым необходима медицинская помощь.

Уже 38 пострадавших - запорожцы продолжают обращаться за помощью медиков

- написал Федоров в своем Телеграме.

Напомним

Ранее сообщалось, что после утренней атаки российской армии на Запорожье количество раненых возросло до 27 человек, включая троих детей.

Степан Гафтко

Война в Украине
Запорожье