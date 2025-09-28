В Запорожье число пострадавших от ночной российской атаки возросло до 38 - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье после ночного обстрела со стороны российских войск уже зафиксировано 38 пострадавших. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, местные жители продолжают обращаться за медицинской помощью. Врачи оказывают необходимое лечение всем раненым, пишет УНН.
Подробности
В результате ночных атак россиян по Запорожью число пострадавших растет. Глава областной ОВА Иван Федоров заявил о уже 38 людях, которым необходима медицинская помощь.
Уже 38 пострадавших - запорожцы продолжают обращаться за помощью медиков
Напомним
Ранее сообщалось, что после утренней атаки российской армии на Запорожье количество раненых возросло до 27 человек, включая троих детей.