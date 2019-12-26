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У Запоріжжі до в’язниці відправили чоловіка, який пограбував та зґвалтував жінку

У Запоріжжі до в’язниці відправили чоловіка, який пограбував та зґвалтував жінку

Київ • УНН

 • 9746 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Запоріжжі чоловіка відправили до в’язниці на 7 років за зґвалтування та пограбування жінки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Запорізькій області.

"Шевченківський районний суд міста Запоріжжя виніс вирок чоловіку, який зґвалтував та пограбував жінку (ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 186 КК України)", - сказано у повідомленні.

За інформацією керівника місцевої прокуратури №1 Ірини Бутенко, вночі 23 вересня 2019 року чоловік, застосовуючи фізичну силу та погрожуючі ножем, відкрито заволодів сумкою жінки, у якій знаходились два мобільні телефони, гроші та інше особисте майно. Після чого силою затягнув жінку у лісосмугу та завдавши їй тілесних ушкоджень, змусив вступити з ним у статевий контакт.

Шевченківський районний суд міста Запоріжжя визнав чоловіка винним та призначив максимальну міру покарання — 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запорізькій області, у місті Вільнянськ, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні рідної сестри своєї дружини.

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