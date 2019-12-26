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В Запорожье в тюрьму отправили мужчину, который ограбил и изнасиловал женщину

В Запорожье в тюрьму отправили мужчину, который ограбил и изнасиловал женщину

Киев  •  УНН

 • 9745 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Запорожье мужчину отправили в тюрьму на 7 лет за изнасилование и ограбление женщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Запорожской области.

"Шевченковский районный суд Запорожья вынес приговор мужчине, который изнасиловал и ограбил женщину (ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 186 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По информации руководителя местной прокуратуры №1 Ирины Бутенко, ночью 23 сентября 2019 года мужчина, применяя физическую силу и угрожая ножом, открыто завладел сумкой женщины, в которой находились два мобильных телефона, деньги и другое личное имущество. После чего силой затащил женщину в лесополосу и нанеся ей телесные повреждения, заставил вступить с ним в половой контакт.

Шевченковский районный суд города Запорожья признал мужчину виновным и назначил максимальную меру наказания - 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожской области, в городе Вольнянск, полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании родной сестры своей жены.

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