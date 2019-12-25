На Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Запорізькій області, у місті Вільнянськ, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні рідної сестри своєї дружини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
“Зловмисника, який в місті Вільнянськ скривдив дитину, поліцейські затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.
Так, 24 грудня близько 15:00 до Вільнянського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про зґвалтування неповнолітньої дівчини у місті Вільнянськ.
Працівники поліції встановили, що близько 7 ранку зловмисник за місцем свого мешкання, погрожуючи фізичною розправою, природним шляхом зґвалтував рідну сестру своєї дружини, дівчину 2006 року народження, яка перебувала в гостях.
Поліцейські затримали раніше судимого за скоєння корисливого злочину чоловіка 1986 року народження в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування). Санкція статті передбачає від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Києві за зґвалтування 15-річної дівчини із психічними розладами, 27-річний зловмисник проведе за ґратами 10 років.