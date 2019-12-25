На Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 13-річної дівчини

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У Запорізькій області, у місті Вільнянськ, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні рідної сестри своєї дружини. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.