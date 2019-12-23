У Києві ґвалтівника 15-річної дівчини із психічними розладами засудили до 10 років ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві за зґвалтування 15-річної дівчини із психічними розладами, 27-річний зловмисник проведе за ґратами 10 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
Так, злочин стався у травні 2019 року у Святошинському районі столиці.
"Чоловік, який проживає в одному будинку з потерпілою, під вигаданим приводом запросив її до себе у квартиру. Надалі, користуючись тим, що дівчина є інвалідом 2-ї групи психічного розладу та не здатна усвідомлювати характер та значення вчинених відносно неї дій, зґвалтував її", - сказано у повідомленні.
Внаслідок вказаних дій дівчина отримала травми та була госпіталізована. Зловмисника, який, як виявилося, вже був раніше засуджений за насильницькі злочини, правоохоронці затримали у той же день.
Колегією суддів Святошинського районного суду міста Києва підтримано позицію публічного обвинувача, визнано чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України та засуджено до 10 років позбавлення волі.
До вступу вироку у законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, у Києві 46-річний чоловік зґвалтував і пограбував 19-річну дівчину, після чого напав на іншу жінку. За скоєне його відправили до в’язниці на 9 років.