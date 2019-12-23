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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 125593 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Киеве насильника 15-летней девушки с психическими расстройствами приговорили к 10 годам заключения

В Киеве насильника 15-летней девушки с психическими расстройствами приговорили к 10 годам заключения

Киев  •  УНН

 • 16383 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве за изнасилование 15-летней девушки с психическими расстройствами, 27-летний злоумышленник проведет за решеткой 10 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Так, преступление произошло в мае 2019 года в Святошинском районе столицы.

"Мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшей, под вымышленным предлогом пригласил ее к себе в квартиру. В дальнейшем, пользуясь тем, что девушка является инвалидом 2-й группы психического расстройства и не способна осознавать характер и значение совершаемых в отношении нее действий, изнасиловал ее", - говорится в сообщении.

В результате указанных действий девушка получила травмы и была госпитализирована. Злоумышленника, который, как оказалось, уже был ранее судим за насильственные преступления, правоохранители задержали в тот же день.

Коллегией судей Святошинского районного суда города Киева поддержана позиция публичного обвинителя, признан мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины и приговорен к 10 годам лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Киеве 46-летний мужчина изнасиловал и ограбил 19-летнюю девушку, после чего напал на другую женщину. За содеянное его отправили в тюрьму на 9 лет.

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