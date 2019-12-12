У Києві за розбій та зґвалтування чоловіка відправили до в’язниці на 9 років

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Києві 46-річний чоловік зґвалтував і пограбував 19-річну дівчину, після чого напав на іншу жінку. За скоєне його відправили до в’язниці на 9 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.