В Киеве за разбой и изнасилование мужчину отправили в тюрьму на 9 лет

"В октябре текущего года 46-летний обвиняемый, находясь на территории одной из столичных гимназий, совершил нападение на 19-летнюю девушку. Угрожая физической расправой, злоумышленник изнасиловал потерпевшую, после чего отобрал у нее золотые украшения", - сказано в сообщении.

Через неделю, продолжая преступную деятельность, мужчина совершил разбойное нападение на еще одну женщину, однако не смог довести свой умысел до конца и был задержан правоохранителями.

Приговором Святошинского суда обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Киевская местная прокуратура №8 поддержала обвинение в уголовном производстве в отношении ранее судимого местного жителя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 УК Украины УК Украины", - добавляется в сообщении.

Напомним, в Харьковской области 68-летнего насильника 7-летней девочки отправили в тюрьму на 15 лет.