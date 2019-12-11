На Харківщині ґвалтівника 7-річної дівчинки відправили за ґрати на 15 років
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На Харківщині 68-річного ґвалтівника 7-річної дівчинки відправили до в’язниці на 15 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
Харківським апеляційним судом переглянуто обвинувальний вирок, яким 14 січня 2019 року засуджено 68-річного мешканця Дергачівського району за вчинення у липні 2016 року розпусних дій стосовно двох 7-річних дівчат, які мешкали по сусідству, та за зґвалтування однієї з них.
“Як повідомив начальник відділу прокуратури Валерій Лялюк, обвинувачений не визнав свою провину у вчиненні інкримінованих йому злочинних дій. З метою свого виправдання він разом із своїм захисником оскаржив зазначений вирок до апеляційного суду. Проте, завдяки принциповій позиції ювенальних прокурорів, Харківським апеляційним судом зазначену скаргу залишено без задоволення, а обвинувальний вирок набрав законної сили”, — сказано у повідомленні.
Так, злочинець вчинив розпусні дії за місцем свого мешкання, коли його дружина знаходилась за кордоном. Заманивши двох 7-річних дівчат до будинку солодощами, зловмисник грав з дівчатами в розбещуючі ігри. Ці ігри завершились зґвалтуванням однієї з дівчат. Про факт зґвалтування майже відразу стало відомо батькам дівчини. Потерпілі дівчата про все розповіли своїм батькам, які й викрили педофіла.
За наслідками апеляційного розгляду суд також погодився із запропонованою ювенальними прокурорами максимальною мірою покарання, відповідно до якої за вчинення розпусних дій стосовно малолітніх та зґвалтування злочинця ув’язнено на 15 років.
Нагадаємо, на Київщині затримали 38-річного чоловіка, який напоїв свою 14-річну племінницю і зґвалтував її.