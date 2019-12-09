На Київщині затримали чоловіка за зґвалтування 14-річної племінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. На Київщині затримали 38-річного чоловіка, який напоїв свою 14-річну племінницю і зґвалтував її. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Телефоном до поліції Київської області звернулася мама чотирнадцятирічної дівчинки і повідомила, що її доньку зараз ґвалтує рідний дядько. Вона не могла сама захистити дитину, адже знаходилася далеко від дому” — сказано у повідомленні.
Поліцейський наряд оперативно прибув на місце події і врятував дівчинку.
За попередніми даними, зловмисник напоїв племінницю алкогольними напоями, а після почав дії сексуального характеру. Свідком цього став брат потерпілої, який побачив злочин через вікно і повідомив матері.
38-річного ґвалтівника затримали в порядку ст. 208 КПК України, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Спочатку слідчі кваліфікували дії затриманого за ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) ККУ, однак після проведення експертизи виявилося, що це було зґвалтування.
Зловмиснику оголошено підозру у кримінальному правопорушенні передбаченому за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування неповнолітньої особи) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
Нагадаємо, у столиці 19-річний хлопець підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки та вимаганні від неї грошей.