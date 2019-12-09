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В Киевской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней племянницы

В Киевской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней племянницы

Киев  •  УНН

 • 12149 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киевской области задержали 38-летнего мужчину, который напоил свою 14-летнюю племянницу и изнасиловал ее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

“По телефону в полицию Киевской области обратилась мама четырнадцатилетней девочки и сообщила, что ее дочь сейчас насилует родной дядя. Она не могла сама защитить ребенка, ведь находилась далеко от дома”, - сказано в сообщении.
Полицейский наряд оперативно прибыл на место происшествия и спас девочку.

По предварительным данным, злоумышленник напоил племянницу алкогольными напитками, а после начал действия сексуального характера. Свидетелем этого стал брат потерпевшей, который увидел преступление через окно и сообщил матери.

38-летнего насильника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, он находится в изоляторе временного содержания.
Сначала следователи квалифицировали действия задержанного по ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК, однако после проведения экспертизы оказалось, что это было изнасилование.

Злоумышленнику объявлено подозрение в уголовном правонарушении предусмотренном ч. 3 ст. 152 (Изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, в столице 19-летний парень подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве от нее денег.

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