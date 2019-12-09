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У Києві хлопець підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки

У Києві хлопець підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки

Київ • УНН

 • 13198 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У столиці 19-річний хлопець підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки та вимаганні від неї грошей. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 19-річному місцевому жителю за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини та вимагання в неї грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що підозрюваний після знайомства з 11-річною школяркою почав надсилати їй повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи останню. Крім того, зловмисник вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні фотографії в оголеному вигляді та спонукав її вживати з ним наркотичні та психотропні речовини.

В подальшому, застосовуючи психологічне насильство, підозрюваний, скориставшись тим, що малолітня школярка не розуміє значення вчинюваних щодо неї дій та не може чинити опору, примусив останню роздягнутися та зґвалтував її.

Після цього зловмисник почав вимагати у дівчинки грошові кошти, погрожуючи у разі відмови викласти в Інтернеті фотографії школярки в оголеному вигляді.

За результатами досудового розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП ГУ Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати.

Наразі молодику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.

Нагадаємо, на Чернігівщині нетверезий чоловік зґвалтував малолітню дівчинку, його рішенням суду відправили за ґрати на 12 років.

Українські Національні Новини

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