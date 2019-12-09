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В Киеве парень подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы

В Киеве парень подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы

Киев  •  УНН

 • 13197 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В столице 19-летний парень подозревается в изнасиловании 11-летней школьницы и вымогательстве от нее денег. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 19-летнему местному жителю по факту изнасилования несовершеннолетней девушки и вымогательстве у нее денежных средств", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый после знакомства с 11-летней школьницей стал посылать ей сообщения сексуального характера, постепенно развращая последнюю. Кроме того, злоумышленник требовал, чтобы девочка посылала ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества.

В дальнейшем, применяя психологическое насилие, подозреваемый, воспользовавшись тем, что малолетняя школьница не понимает значения совершаемых в отношении нее действий и не может оказать сопротивление, заставил последнюю раздеться и изнасиловал ее.

После этого злоумышленник потребовал у девочки денежные средства, угрожая в случае отказа выложить в Интернете фотографии школьницы в обнаженном виде.

По результатам предварительного расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП ГУ Национальной полиции Украины, злоумышленника удалось установить и задержать.

Сейчас молодому человеку сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование малолетней), ч. 1,2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно) УК Украины. Местная прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Устанавливается причастность подозреваемого к совершению других преступных действий.

Напомним, в Черниговской области нетрезвый мужчина изнасиловал малолетнюю девочку, его решением суда отправили за решетку на 12 лет.

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