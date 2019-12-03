Гвалтівника малолітньої дівчинки засудили до 12 років ув'язнення

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Чернігівщині нетверезий чоловік зґвалтував малолітню дівчинку, його рішенням суду відправили за ґрати на 12 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Чернігівській області.