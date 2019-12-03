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Гвалтівника малолітньої дівчинки засудили до 12 років ув'язнення

Гвалтівника малолітньої дівчинки засудили до 12 років ув'язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Чернігівщині нетверезий чоловік зґвалтував малолітню дівчинку, його рішенням суду відправили за ґрати на 12 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури у Чернігівській області.

“Прокуратурою області забезпечено підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним проникненням в тіло малолітньої особи (ч. 4 ст. 152 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Так, подія трапилась цьогоріч. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений зґвалтував малолітню дівчинку. Чоловік скористався її безпорадним станом. В силу свого віку та розвитку потерпіла не розуміла і не могла розуміти дійсний характер дій обвинуваченого.

Судово-медичний експерт, який оглядав потерпілу дівчинку, підтвердив наявність у неї тілесних ушкоджень, характерних для зґвалтування.

У суді прокурор просив призначити зловмиснику 12 років позбавлення волі, наполягаючи на вказаній мірі покарання через вчинення злочину щодо малолітньої особи.

Відтак, вироком колегії суддів одного з районних судів області зловмисника засуджено до 12 років позбавлення волі.
До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, в Одесі відправили до СІЗО вітчима 15-річної дівчинки, який підозрюється у її зґвалтуванні.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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