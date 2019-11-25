В Одесі вітчим напоїв вином 15-річну дівчинку та зґвалтував
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Одесі відправили до СІЗО вітчима 15-річної дівчинки, який підозрюється у її зґвалтуванні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Про подію до поліції повідомила родичка 15-річної дівчинки, яка була першою, кому та довірилася. Зі слів дитини, коли мати була на роботі, 53-річний вітчим запропонував їй склянку вина, від якої вона заснула. Прокинулася дівчина, відчувши, що чоловік, скориставшись її безпорадним станом, вступив з нею у статеві зносини”, — сказано у повідомленні.
За даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Дівчину оглянули лікарі, а із місця події, де мешкає родина, правоохоронці вилучили речові докази, які направили на експертне дослідження.
Наразі слідчі вже оголосили чоловіку про підозру, а суд обрав фігурантові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Проводяться необхідні слідчі дії для об’єктивного, всебічного та неупередженого розслідування події.
Нагадаємо, на Харківщині затримали 49-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну дівчинку та намагався покінчити життя самогубством.