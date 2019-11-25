В Одессе отчим напоил вином 15-летнюю девочку и изнасиловал

“О происшествии в полицию сообщила родственница 15-летней девочки, которая была первой, кому и доверилась. По словам ребенка, когда мать была на работе, 53-летний отчим предложил ей стакан вина, от которого она уснула. Проснулась девушка, почувствовав, что мужчина, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половую связь”, — говорится в сообщении.

По данному факту сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Девушку осмотрели врачи, а с места происшествия, где живет семья, правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертное исследование.

Сейчас следователи уже объявили мужчине о подозрении, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Проводятся необходимые следственные действия для объективного, всестороннего и беспристрастного расследования происшествия.

Напомним, на Харьковщине задержали 49-летнего мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку и пытался покончить жизнь самоубийством.