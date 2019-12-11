В Харьковской области насильника 7-летней девочки отправили за решетку на 15 лет

Харьковским апелляционным судом пересмотрен обвинительный приговор, которым 14 января 2019 года приговорен 68-летний житель Дергачевского района за совершение в июле 2016 года развратных действий в отношении двух 7-летних девушек, которые жили по соседству, и за изнасилование одной из них.

"Как сообщил начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк, обвиняемый не признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступных действий. С целью своего оправдания он вместе со своим защитником обжаловал указанный приговор в апелляционный суд. Однако, благодаря принципиальной позиции ювенальных прокуроров, Харьковским апелляционным судом указанную жалобу оставлено без удовлетворения, а обвинительный приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Так, преступник совершил развратные действия по месту своего проживания, когда его жена находилась за границей. Заманив двух 7-летних девушек в дом сладостями, злоумышленник играл с девушками в развращающие игры. Эти игры завершились изнасилованием одной из девушек. О факте изнасилования почти сразу стало известно родителям девушки. Пострадавшие девушки рассказали обо всем своим родителям, которые и разоблачили педофила.

По результатам апелляционного рассмотрения суд также согласился с предложенной ювенальными прокурорами максимальной мерой наказания, согласно которой за совершение развратных действий в отношении малолетних и изнасилование преступника заключен на 15 лет.

Напомним, в Киевской области задержали 38-летнего мужчину, который напитков свою 14-летнюю племянницу и изнасиловал ее.