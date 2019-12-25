В Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девушки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Запорожской области, в городе Вольнянск, полицейские задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании родной сестры своей жены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
“Злоумышленник, который в городе Вольнянск обидел ребенка, полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство”, — говорится в сообщении.
Так, 24 декабря около 15:00 в Вольнянского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девушки в городе Вольнянск.
Работники полиции установили, что около 7 утра злоумышленник по месту своего проживания, угрожая физической расправой, естественным путем изнасиловал родную сестру своей жены, девушку 2006 года рождения, которая находилась в гостях.
Полицейские задержали ранее судимого за совершение корыстного преступления мужчину 1986 года рождения в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование). Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве за изнасилование 15-летней девушки с психическими расстройствами, 27-летний злоумышленник проведет за решеткой 10 лет.