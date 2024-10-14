У Запоріжжі автомобіль передніми колесами провалився під ґрунт
Київ • УНН
У Запоріжжі автомобіль Honda передніми колесами провалився під ґрунт, який просів після ремонтних робіт на водогоні. Рятувальники ДСНС за допомогою спецтехніки вивільнили автомобіль, залучивши 2 одиниці техніки та 8 осіб.
У Запоріжжі автівка передніми колесами провалилася під ґрунт, повідомили у ГУ ДСНС у Запорізькій області, пише УНН.
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Як повідомляється, рятувальники отримали повідомлення, що в одному з районів міста Запоріжжя необхідна їхня допомога.
"На місці події з’ясувалося, що автомобіль Honda передніми колесами провалився під ґрунт, який просів після проведення ремонтних робіт на водогоні. Підрозділ ДСНС за допомогою спецтехніки вивільнили автомобіль", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 осіб особового складу.
У Києві автомобіль провалився під асфальт через аварію на водопроводі12.09.24, 09:09 • 22493 перегляди