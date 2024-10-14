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В Запорожье автомобиль передними колесами провалился под землю

В Запорожье автомобиль передними колесами провалился под землю

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 09:01  •  6238 просмотра

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В Запорожье автомобиль Honda передними колесами провалился под землю, который просел после ремонтных работ на водопроводе. Спасатели ГСЧС с помощью спецтехники высвободили автомобиль, привлекая 2 единицы техники и 8 человек.

В Запорожье автомобиль передними колесами провалился под землю, сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, спасатели получили сообщение, что в одном из районов города Запорожье необходима их помощь.

"На месте происшествия выяснилось, что автомобиль Honda передними колесами провалился под землю, который просел после проведения ремонтных работ на водопроводе. Подразделение ГСЧС с помощью спецтехники высвободили автомобиль", - говорится в сообщении.

Как указано, от ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

В Киеве автомобиль провалился под асфальт из-за аварии на водопроводе12 сентября 2024, 06:09 • 22229 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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