В Запорожье автомобиль передними колесами провалился под землю
Киев • УНН
В Запорожье автомобиль Honda передними колесами провалился под землю, который просел после ремонтных работ на водопроводе. Спасатели ГСЧС с помощью спецтехники высвободили автомобиль, привлекая 2 единицы техники и 8 человек.
В Запорожье автомобиль передними колесами провалился под землю, сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, спасатели получили сообщение, что в одном из районов города Запорожье необходима их помощь.
"На месте происшествия выяснилось, что автомобиль Honda передними колесами провалился под землю, который просел после проведения ремонтных работ на водопроводе. Подразделение ГСЧС с помощью спецтехники высвободили автомобиль", - говорится в сообщении.
Как указано, от ГУ ГСЧС привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
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