Візит африканських лідерів до Києва: у ЄС назвали умови, за яких не підтримають мирні ініціативи щодо війни в Україні

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Коментуючи візит африканських лідерів до Києва, Стано зауважив, що російські окупанти "по-особливому" привітали їх в українській столиці - черговою ракетною атакою.

"Це змушує їх дуже чітко усвідомити, хто такий агресор і як він поводиться, які його справжні наміри. Звичайно, Євросоюз вітає будь-які значні та серйозні зусилля для досягнення миру, бо ніхто не хоче миру більше, ніж українці та європейці. Але для цього потрібно по-справжньому поговорити з жертвою агресії. Тому, дуже добре, що африканські лідери зараз у Києві, через рік і 4 місяці після повномасштабного вторгнення", - заявив представник Єврокомісії.

Він схвалив те, що лідери "з перших вуст" побачать та послухають про ситуацію в Україні, її перспективи та досвід слабкості. Стано нагадав, що росія і раніше "готувала дуже подібні прийоми", завдаючи ракетних ударів по українським містам під час візитів іноземних лідерів. Представник Єврокомісії підкреслив, що мир "може настати негайно" лише за однієї умови - якщо країна-агресор виведе свої війська з території України та "припинить тероризувати український народ".

"Ми в Європейському Союзі щиро сподіваємося, що африканські лідери знають про це. І знову, ми вітаємо всі зусилля, які є щирими для досягнення миру, але, те, що трапилося сьогодні, є дуже очевидним також для африканських лідерів, наскільки щиро путін намагається зупинити конфлікт, і як він докладає всіх міжнародних зусиль, щоб зупинити його", - підсумував Стано.

Своєю чергою, Мамер, відповідаючи на питання, чому Євросоюз критикує мирні ініціативи Індонезії, Бразилії та Південної Африки, підкреслив, що російсько-українська війна впливає на країни ЄС "більше, ніж на будь-кого іншого", тому блок "вітає всі конструктивні ініціативи, які можуть привести до миру". Він додав, що Європейський Союз підтримує українську "Формулу миру" та прагне до такого миру, що "відновить Україну в її правах, у її суверенітеті та її території".

Цитата

"Якщо інші зможуть змусити росію піти з України, тоді ми, безперечно, повністю це підтримаємо. Якщо мова йде про припинення вогню, "заморозку позицій", де вони (російські війська, - ред.) зараз знаходяться тощо, ми говоримо, що це не мир. І це незаконний мир... Ми абсолютно нікого не критикуємо, ми просто чітко висловлюємо аргументи. Українці зазнають агресії, вони повинні відновити свої права, свою територіальну цілісність і свій суверенітет. Ми сподіваємося, що всі це розуміють, але ми ведемо діалог абсолютно з усіма", - заявив Мамер.

Доповнення

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав до "припинення вогню" та запропонував створити клуб націй, включаючи Бразилію, як посередника для миру. Водночас він відмовився надати Україні зброю і заявив, що США та Європа стимулюють бойові дії.

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто 3 червня запропонував "мирний" план щодо війни в Україні, закликавши до створення демілітаризованої зони та референдуму Організації Об'єднаних Націй на території, яку він назвав "спірною".

У МЗС України відреагували, зауваживши, що довготривалий мир в Україні означає звільнення українських територій від російської окупації, на що і спрямована формула миру Президента Володимира Зеленського, до втілення якої запросили долучитися й Індонезію.

Нагадаємо

16 червня до Києва з візитом прибула африканська делегація. Лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі. За інформацією, миротворча місія, до складу якої входять президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент Сенегалу Макі Салл, може запропонувати ряд "заходів зміцнення довіри" з метою сприяння миру та заохочення сторін погодитися на процес під керівництвом дипломатії.

За даними ЗМІ, під час візиту у Київ, африканська делегація була змушена пройти в укриття, через повітряну тривогу.