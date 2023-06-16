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Через обстріл Києва африканська делегація була змушена сховатись у бомбосховищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Під час візиту у Київ, африканська делегація була змушена пройти в укриття, через повітряну тривогу. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Через обстріл Києва африканська делегація була змушена сховатись у бомбосховищі

Деталі

Під час візиту до столиці африканської делегації у Києві розпочалась повітряна тривога. Через ракетну загрозу, представники Африки були вимушені скористатись бомбосховищем.

Після, президентство Південно-Африканської Республіки повідомило у Twitter, що мирна місія "проходить добре і за планом".

За даними військово-повітряних сил України, було збито шість балістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет і два безпілотники.

Доповнення

Африканські лідери розпочали свою поїздку з відвідування Бучі, де російські окупанти здійснювали страти, зґвалтування та тортури, і де міжнародні слідчі збирають докази воєнних злочинів.

За інформацією, миротворча місія, до складу якої входять президент Південної Африки Сиріл Рамафоса та президент Сенегалу Макі Салл, може запропонувати ряд "заходів зміцнення довіри" з метою сприяння миру та заохочення сторін погодитися на процес під керівництвом дипломатії.

Зазначається, що ці заходи можуть включати відведення російських військ, виведення російської тактичної ядерної зброї з білорусі, призупинення виконання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна та зняття санкцій Заходу, накладених на росію.

Українські Національні Новини

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