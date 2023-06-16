В небе над Украиной уничтожено 6 "Кинжалов" и 6 "Калибров"

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"По предварительным данным уничтожено: 6 аэробаллистических ракет “Кинжал”; 6 крылатых ракет “Калибр”; 2 разведывательных БпЛА", - говорится в сообщении ВС ВСУ в Telegram.

Дополнение

16 июня в Украине объявили воздушную тревогу. Враг совершил ракетную атаку. В это время в Киев прибыли африканские лидеры.

Воздушные силы сообщали о запусках армией рф "Калибров", угрозе баллистики.