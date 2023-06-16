У небі над Україною знищено 6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У небі над Україною знищено два дрони-розвідники, шість ракет "Кинджал" та 6 ракет "Калібр", запущених російськими військами. Такі попередні результати за підсумками атаки ворога у п'ятницю оприлюднили Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"За попередніми даними знищено: 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”; 6 крилатих ракет “Калібр”; 2 розвідувальних БпЛА", - ідеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Доповнення
16 червня в Україні оголосили повітряну тривогу. Ворог здійснив ракетну атаку. У цей час до Києва прибули африканські лідери.
Повітряні сили повідомляли про запуски армією рф "Калібрів", загрозу балістики.