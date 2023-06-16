Из-за обстрела Киева африканская делегация была вынуждена укрыться в бомбоубежище
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Во время визита в Киев, африканская делегация была вынуждена пройти в укрытие, из-за воздушной тревоги. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Во время визита в столицу африканской делегации в Киеве началась воздушная тревога. Из-за ракетной угрозы, представители Африки были вынуждены воспользоваться бомбоубежищем.
После, президентство Южно-Африканской Республики сообщило в Twitter, что мирная миссия "проходит хорошо и по плану".
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Африканские лидеры начали свою поездку с посещения Бучи, где российские оккупанты совершали казни, изнасилования и пытки, и где международные следователи собирают доказательства военных преступлений.
По информации, миротворческая миссия, в состав которой входят президент Южной Африки Сирил Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл, может предложить ряд "мер укрепления доверия" с целью содействия миру и поощрения сторон согласиться на процесс под руководством дипломатии.
Отмечается, что эти меры могут включать отвод российских войск, вывод российского тактического ядерного оружия из беларуси, приостановление исполнения ордера Международного уголовного суда на арест путина и снятие санкций Запада, наложенных на россию.
Напомним
По данным военно-воздушных сил Украины, было сбито шесть баллистических ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет и два беспилотника.