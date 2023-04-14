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Президент Бразилії планує обговорити у Китаї мирний план для України

Президент Бразилії планує обговорити у Китаї мирний план для України

Київ • УНН

 • 734293 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, який в межах триденної поїздки до Китаю зустрічається з лідером КНР Сі Цзіньпіном, дав зрозуміти, що запропонує на переговорах мирну угоду для України, пише УНН з посиланням на NYT.

Деталі

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва представить мирний план для України, як вказано, сьогодні, 14 березня, під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

«Я не хочу вступати у війну. Я хочу покласти край війні»», — сказав напередодні візиту Лула да Сілва про Україну. 

Хоча Україна не в центрі уваги триденної поїздки Лули, він чітко дав зрозуміти, що скористається можливістю обговорити війну, яка триває більше ніж рік.

Доповнення

Останніми тижнями бразильський лідер запропонував Китаю взяти участь у глобальних зусиллях щодо мирних переговорів, стверджуючи, що країни, які не беруть безпосередньої участі в конфлікті, мають кращі позиції для посередництва в переговорах. Лула представив ідею групи миру, сформованої такими країнами, і нещодавно сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він обговорить цю ідею з Сі, що робить Лулу останнім у низці лідерів, які пропонують бачення можливих переговорів.

Лула засудив вторгнення президента путіна в Україну, але в минулому він також припустив, що Володимир Зеленський і НАТО поділяють певну відповідальність за війну. Він відмовився продавати зброю Україні, намагаючись зберегти нейтралітет, натомість вирішивши спробувати допомогти миру в конфлікті.

Позиція Бразилії щодо війни в Україні ускладнюється залежністю від росії на приблизно чверть імпорту добрив, які мають вирішальне значення для величезної сільськогосподарської промисловості південноамериканської країни. Бразилія є найбільшим покупцем добрив рф, закупивши хімікатів приблизно на 1,9 мільярда доларів у 2019 році. Добрива є великим бізнесом для москви, але все ще є маленьким порівняно з її експортом нафти та газу.

Візит Лули до Китаю є частиною спроб відновити відносини, які постраждали за попереднього президента Бразилії Жаїра Болсонару. Міністерство закордонних справ Бразилії заявило, що Лула підпише низку двосторонніх угод з Китаєм під час свого перебування в Пекіні.

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