Секретні документи Пентагону стверджують, що Китай схвалив "надання летальної допомоги" росії - WP
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Згідно з перехопленими США даними російської розвідки, розкритими в секретних документах Китай схвалив "надання летальної допомоги" росії на початку цього року і планував замаскувати військову техніку під цивільні предмети. Про це пише "The Washington Post", передає УНН.
Деталі
Як пише джерело, перехоплення, очевидно отримане шляхом прослуховування США Службою зовнішньої розвідки росії, було включено до надсекретного зведення від 23 лютого, пов’язаного з Україною та росією, складеного Офісом директора Національної Розвідки.
Це був один із ряду раніше непублікованих документів, які "The Washington Post" отримав зі скарбниці зображень секретних файлів, розміщених на приватному сервері в чат-додатку Discord.
Відповідно до "сигналів розвідки", як зазначено в розвідданих, Центральна військова комісія Китаю "схвалила поступове постачання" зброї та хотіла, щоб це трималося в секреті. У звіті не вказані джерела інформації.
В окремій оцінці розвідки США за той самий період, яка є частиною більш поширеної групи файлів Discord, було оцінено, що Пекін розглядатиме "значний" український напад на Москву з використанням зброї США чи НАТО "як показник того, що Вашингтон несе пряму відповідальність за ескалацію конфлікту і, можливо, як додаткове виправдання Китаю для надання росії летальної допомоги".
При цьому, останнім часом Байден кілька разів заявляв, що немає жодних доказів того, що летальні поставки з Китаю надходять до росії.
"Вони ще не зробили – це не означає, що вони не будуть – але вони ще не зробили", - заявляв Президент США.
Доповнення
Сполучені Штати та НАТО скептично відреагували на заклики Пекіна до припинення вогню та його мирний план із 12 пунктів, заявивши, що жодне рішення не повинно дозволити росії "відпочити" та "переозброїтися".
Тим часом Україна вимагає, щоб будь-яке врегулювання шляхом переговорів поважало її міжнародно визнані кордони, що вимагало б від росії виходу з Криму та інших окупованих територій України.
Нагадаємо
Кирило Буданов заявив, що росія є єдиним бенефіціаром витоку розвідданих.