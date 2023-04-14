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Буданов: росія є єдиним бенефіціаром витоку розвідданих

Буданов: росія є єдиним бенефіціаром витоку розвідданих

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю "ABC News" заявив, що єдиним бенефіціаром витоку секретних документів Пентагону є росія, передає УНН.

Цитата

"Єдиним бенефіціаром цього є росія.

У нас є комунікація з відповідними службами в США, і буквально з перших кількох годин [витоку даних – Ред.] ми почали спілкуватися", - сказав Буданов.

Деталі

Як зазначає джерело, у своєму першому інтерв’ю після витоку секретних документів український генерал-майор Кирило Буданов сказав, що інформаційна війна такого роду не є чимось новим.

Глава української розвідки наполягав на тому, що "немає ризику" того, що цей інцидент зашкодить відносинам між Україною та Сполученими Штатами. Натомість, він применшив ймовірний вплив витоку даних на поле бою, оскільки Україна переживає другий рік російського вторгнення.

"Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо не буде проблем, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції.

Якими будуть результати цих дій? [наступальної операції – Ред.] Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують", - підкреслив Буданов.

Також, в інтерв’ю Буданов пообіцяв повернути Кримський півострів і висміяв не надто завуальовані ядерні загрози президента росії володимира путіна та його невдалий "зимовий наступ", який приніс мінімальні успіхи та значні втрати.

Вивчаючи карту росії, Буданов передбачив зміни в сусідній країні, які, на його думку, зіграють роль у завершенні війни на користь України.

"Кордони можна змінити. Це штучно створена помилка, і зараз настав момент, щоб ця країна розвалилася", - зазначив Буданов.

Нагадаємо

У США призначили суд над підозрюваним у «зливі» секретних документів Пентагону.

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