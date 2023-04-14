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Буданов: россия является единственным бенефициаром утечки разведданных

Буданов: россия является единственным бенефициаром утечки разведданных

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью "ABC News" заявил, что единственным бенефициаром утечки секретных документов Пентагона является россия, передает УНН.

Цитата

"Единственным бенефициаром этого является россия.

У нас есть коммуникация с соответствующими службами в США, и буквально с первых нескольких часов [утечки данных – Ред.] мы начали общаться", - сказал Буданов.

Детали

Как отмечает источник, в своем первом интервью после утечки секретных документов украинский генерал-майор Кирилл Буданов сказал, что информационная война такого рода не является чем-то новым.

Глава украинской разведки настаивал на том, что "нет риска" того, что этот инцидент повредит отношениям между Украиной и Соединенными Штатами. Зато он преуменьшил вероятное влияние утечки данных на поле боя, поскольку Украина переживает второй год российского вторжения.

"Если есть проблема, она будет решена. Если не будет проблем, то еще лучше. Это не сможет повлиять на реальные результаты наступательной операции.

Каковы будут результаты этих действий? [наступательной операции – Ред.] Я думаю, что в ближайшее время это все увидят и почувствуют", - подчеркнул Буданов.

Также, в интервью Буданов пообещал вернуть Крымский полуостров и высмеял не слишком завуалированные ядерные угрозы президента россии владимира путина и его неудачное "зимнее наступление", которое принесло минимальные успехи и значительные потери.

Изучая карту россии, Буданов предсказал изменения в соседней стране, которые, по его мнению, сыграют роль в завершении войны в пользу Украины.

"Границы можно изменить. Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", - отметил Буданов.

Напомним

В США назначили суд над подозреваемым в «сливе» секретных документов Пентагона.

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