Детали

Как пишет источник, перехват, очевидно полученный путем прослушивания США службой внешней разведки россии, был включен в сверхсекретную сводку от 23 февраля, связанную с Украиной и россией, составленную Офисом директора Национальной Разведки.

Это был один из ряда ранее не опубликованных документов, которые "The Washington Post" получил из сокровищницы изображений секретных файлов, размещенных на частном сервере в чат-приложении Discord.

Согласно "сигналам разведки", как указано в разведданных, Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенную поставку" оружия и хотела, чтобы это держалось в секрете. В отчете не указаны источники информации.

В отдельной оценке разведки США за тот же период, которая является частью более распространенной группы файлов Discord, было оценено, что Пекин будет рассматривать "значительное" украинское нападение на Москву с использованием оружия США или НАТО "как показатель того, что Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта и, возможно, как дополнительное оправдание Китая для предоставления россии летальной помощи".

При этом, в последнее время Байден несколько раз заявлял, что нет никаких доказательств того, что летальные поставки из Китая поступают в россию.

"Они ещё не сделали – это не значит, что они не будут – но они ещё не сделали", - заявлял Президент США.

Дополнение

Соединенные Штаты и НАТО скептически отреагировали на призывы Пекина к прекращению огня и его мирный план из 12 пунктов, заявив, что ни одно решение не должно позволить россии "отдохнуть" и "перевооружиться".

Тем временем Украина требует, чтобы любое урегулирование путем переговоров уважало ее международно признанные границы, что потребовало бы от россии выхода из Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Напомним

Кирилл Буданов заявил, что россия является единственным бенефициаром утечки разведданных.