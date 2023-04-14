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Секретные документы Пентагона утверждают, что Китай одобрил "предоставление летальной помощи" россии - WP

Секретные документы Пентагона утверждают, что Китай одобрил "предоставление летальной помощи" россии - WP

Киев • УНН

 • 1530169 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Согласно перехваченным США данным российской разведки, раскрытыми в секретных документах Китай одобрил "предоставление летальной помощи" россии в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские предметы. Об этом пишет "The Washington Post", передает УНН.

Детали

Как пишет источник, перехват, очевидно полученный путем прослушивания США службой внешней разведки россии, был включен в сверхсекретную сводку от 23 февраля, связанную с Украиной и россией, составленную Офисом директора Национальной Разведки.

Это был один из ряда ранее не опубликованных документов, которые "The Washington Post" получил из сокровищницы изображений секретных файлов, размещенных на частном сервере в чат-приложении Discord.

Согласно "сигналам разведки", как указано в разведданных, Центральная военная комиссия Китая "одобрила постепенную поставку" оружия и хотела, чтобы это держалось в секрете. В отчете не указаны источники информации.

В отдельной оценке разведки США за тот же период, которая является частью более распространенной группы файлов Discord, было оценено, что Пекин будет рассматривать "значительное" украинское нападение на Москву с использованием оружия США или НАТО "как показатель того, что Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта и, возможно, как дополнительное оправдание Китая для предоставления россии летальной помощи".

При этом, в последнее время Байден несколько раз заявлял, что нет никаких доказательств того, что летальные поставки из Китая поступают в россию.

"Они ещё не сделали – это не значит, что они не будут – но они ещё не сделали", - заявлял Президент США.

Дополнение

Соединенные Штаты и НАТО скептически отреагировали на призывы Пекина к прекращению огня и его мирный план из 12 пунктов, заявив, что ни одно решение не должно позволить россии "отдохнуть" и "перевооружиться".

Тем временем Украина требует, чтобы любое урегулирование путем переговоров уважало ее международно признанные границы, что потребовало бы от россии выхода из Крыма и других оккупированных территорий Украины.

Напомним

Кирилл Буданов заявил, что россия является единственным бенефициаром утечки разведданных.

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