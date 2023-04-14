Президент Бразилии планирует обсудить в Китае мирный план для Украины

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва представит мирный план для Украины, как указано, сегодня, 14 марта, во время встречи с высшим лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

«Я не хочу вступать в войну. Я хочу положить конец войне»», — сказал накануне визита Лула да Силва об Украине.

Хотя Украина не в центре внимания трехдневной поездки Лулы, он четко дал понять, что воспользуется возможностью обсудить войну, которая длится более года.

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В последние недели бразильский лидер предложил Китаю принять участие в глобальных усилиях по мирным переговорам, утверждая, что страны, которые не принимают непосредственного участия в конфликте, имеют лучшие позиции для посредничества в переговорах. Лула представил идею группы мира, сформированной такими странами, и недавно сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он обсудит эту идею с Си, сделав Лулу последним в череде лидеров, предлагающих видение возможных переговоров.

Лула осудил вторжение президента путина в Украину, но в прошлом он также предположил, что Владимир Зеленский и НАТО разделяют определенную ответственность за войну. Он отказался продавать оружие Украине, пытаясь сохранить нейтралитет, вместо этого решив попытаться помочь миру в конфликте.

Позиция Бразилии в отношении войны в Украине осложняется зависимостью от России примерно четверти импорта удобрений, которые имеют решающее значение для огромной сельскохозяйственной промышленности южноамериканской страны. Бразилия является крупнейшим покупателем удобрений в России, закупив химикатов примерно на 1,9 миллиарда долларов в 2019 году. Удобрения являются большим бизнесом для москвы, но все еще является маленьким по сравнению с ее экспортом нефти и газа.

Визит Лулы в Китай является частью попыток восстановить отношения, которые пострадали при предыдущем президенте Бразилии Жаире Болсонару. Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что Лула подпишет ряд двусторонних соглашений с Китаем во время своего пребывания в Пекине.

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