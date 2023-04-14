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Президент Бразилии планирует обсудить в Китае мирный план для Украины

Президент Бразилии планирует обсудить в Китае мирный план для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в рамках трехдневной поездки в Китай встречается с лидером КНР Си Цзиньпином, дал понять, что предложит на переговорах мирное соглашение для Украины, пишет УНН со ссылкой на NYT.

Детали

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва представит мирный план для Украины, как указано, сегодня, 14 марта, во время встречи с высшим лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

«Я не хочу вступать в войну. Я хочу положить конец войне»», — сказал накануне визита Лула да Силва об Украине. 

Хотя Украина не в центре внимания трехдневной поездки Лулы, он четко дал понять, что воспользуется возможностью обсудить войну, которая длится более года.

Дополнение

В последние недели бразильский лидер предложил Китаю принять участие в глобальных усилиях по мирным переговорам, утверждая, что страны, которые не принимают непосредственного участия в конфликте, имеют лучшие позиции для посредничества в переговорах. Лула представил идею группы мира, сформированной такими странами, и недавно сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он обсудит эту идею с Си, сделав Лулу последним в череде лидеров, предлагающих видение возможных переговоров.

Лула осудил вторжение президента путина в Украину, но в прошлом он также предположил, что Владимир Зеленский и НАТО разделяют определенную ответственность за войну. Он отказался продавать оружие Украине, пытаясь сохранить нейтралитет, вместо этого решив попытаться помочь миру в конфликте.

Позиция Бразилии в отношении войны в Украине осложняется зависимостью от России примерно четверти импорта удобрений, которые имеют решающее значение для огромной сельскохозяйственной промышленности южноамериканской страны. Бразилия является крупнейшим покупателем удобрений в России, закупив химикатов примерно на 1,9 миллиарда долларов в 2019 году. Удобрения являются большим бизнесом для москвы, но все еще является маленьким по сравнению с ее экспортом нефти и газа.

Визит Лулы в Китай является частью попыток восстановить отношения, которые пострадали при предыдущем президенте Бразилии Жаире Болсонару. Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что Лула подпишет ряд двусторонних соглашений с Китаем во время своего пребывания в Пекине.

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