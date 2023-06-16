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Визит африканских лидеров в Киев: в ЕС назвали условия, при которых не поддержат мирные инициативы по войне в Украине

Киев • УНН

 • 1348632 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Европейский Союз приветствует все конструктивные мирные инициативы, которые могут прекратить войну в Украине, однако не поддержит те планы, которые будут предлагать заморозку конфликта. Об этом во время брифинга на фоне визита африканских лидеров в Киев заявили представители Европейской Комиссии Петер Стано и Эрик Мамер, передает корреспондент УНН.

Визит африканских лидеров в Киев: в ЕС назвали условия, при которых не поддержат мирные инициативы по войне в Украине

Детали

Комментируя визит африканских лидеров в Киев, Стано отметил, что российские оккупанты "по-особенному" приветствовали их в украинской столице - очередной ракетной атакой.

"Это заставляет их очень четко осознать, кто такой агрессор и как он ведет себя, каковы его истинные намерения. Конечно, Евросоюз приветствует любые значительные и серьезные усилия для достижения мира, потому что никто не хочет мира больше, чем украинцы и европейцы. Но для этого нужно по-настоящему поговорить с жертвой агрессии. Поэтому, очень хорошо, что африканские лидеры сейчас в Киеве, через год и 4 месяца после полномасштабного вторжения", - заявил представитель Еврокомиссии.

Он одобрил то, что лидеры "из первых уст" увидят и послушают о ситуации в Украине, ее перспективах и опыте слабости. Стано напомнил, что россия и раньше "готовила очень подобные приемы", нанося ракетные удары по украинским городам во время визитов иностранных лидеров. Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что мир "может наступить немедленно" только при одном условии - если страна-агрессор выведет свои войска с территории Украины и "прекратит терроризировать украинский народ".

"Мы в Европейском Союзе искренне надеемся, что африканские лидеры знают об этом. И снова, мы приветствуем все усилия, которые являются искренними для достижения мира, но, то, что случилось сегодня, является очень очевидным также для африканских лидеров, насколько искренне путин пытается остановить конфликт, и как он прилагает все международные усилия, чтобы остановить его", - подытожил Стано.

В свою очередь, Мамер, отвечая на вопрос, почему Евросоюз критикует мирные инициативы Индонезии, Бразилии и Южной Африки, подчеркнул, что российско-украинская война влияет на страны ЕС "больше, чем на кого-либо другого", поэтому блок "приветствует все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру". Он добавил, что Европейский Союз поддерживает украинскую "Формулу мира" и стремится к такому миру, который "восстановит Украину в ее правах, в ее суверенитете и ее территории".

Цитата

"Если другие смогут заставить россию уйти из Украины, тогда мы, безусловно, полностью это поддержим. Если речь идет о прекращении огня, "заморозке позиций", где они (российские войска, - ред. ) сейчас находятся и так далее, мы говорим, что это не мир. И это незаконный мир. Мы абсолютно никого не критикуем, мы просто четко высказываем аргументы. Украинцы подвергаются агрессии, они должны восстановить свои права, свою территориальную целостность и свой суверенитет. Мы надеемся, что все это понимают, но мы ведем диалог абсолютно со всеми", - заявил Мамер.

Дополнение

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва призвал к "прекращению огня" и предложил создать клуб наций, включая Бразилию, как посредника для мира. В то же время он отказался предоставить Украине оружие и заявил, что США и Европа стимулируют боевые действия.

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто 3 июня предложил "мирный" план по войне в Украине, призвав к созданию демилитаризованной зоны и референдума Организации Объединенных Наций на территории, которую он назвал "спорной".

В МИД Украины отреагировали, отметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к воплощению которой пригласили присоединиться и Индонезию.

Напомним

16 июня в Киев с визитом прибыла африканская делегация. Лидеры начали свою поездку с посещения Бучи. По информации, миротворческая миссия, в состав которой входят президент Южной Африки Сирил Рамафоса и президент Сенегала Маки Салл, может предложить ряд "мер укрепления доверия" с целью содействия миру и поощрения сторон согласиться на процесс под руководством дипломатии.

По данным СМИ, во время визита в Киев, африканская делегация была вынуждена пройти в укрытие, из-за воздушной тревоги.

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