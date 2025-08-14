У ЄС працюють, щоб поставити "Україну в позицію сили в переговорах з рф", і чекають на дзвінок Трампа після Аляски

У Європейській комісії заявили, що лідери працюють над тим, щоб поставити "Україну в позицію сили", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У свіжих коментарях речник Єврокомісії заявив, що ЄС "розуміє, що Трамп проведе розмову з Зеленським та європейськими лідерами після його двосторонньої зустрічі" з главою кремля володимиром путіним. Хоча офіційні особи "вважають, що це буде [телефонна] розмова", точну форму розмови ще не визначено.

На вчорашній зустрічі європейських лідерів вони погодилися, що "першим кроком має бути припинення вогню", і "Україні вирішувати" щодо територіальних питань, ідеться далі в заяві, де додається, що "ще одним пунктом консенсусу" є тиск на росію, при цьому нині розробляється новий пакет санкцій.

Речник також зазначив, що військова підтримка та інвестиції для України продовжуватимуться, і що європейські лідери працюють над тим, щоб "забезпечити, щоб Україна була поставлена в позицію сили в переговорах з росією".

У заяві йдеться про те, що європейські країни "вітають" участь США у гарантуванні безпеки України, а потім Вашингтону пропонується поділитися деталями того, як це працюватиме.

