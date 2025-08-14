У ЄС працюють, щоб поставити "Україну в позицію сили в переговорах з рф", і чекають на дзвінок Трампа після Аляски

$41.510.09
Ексклюзив
12:57 • 2632 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 9792 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 23548 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 77084 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 46194 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 44100 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 41120 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 38925 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 45488 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44133 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 48726 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 56741 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 26589 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 32190 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 8310 перегляди
Публікації
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto13:14 • 848 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі12:29 • 8872 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 77051 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 186039 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 159244 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 32747 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 39972 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 61397 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 113973 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 129810 перегляди
У ЄС працюють, щоб поставити "Україну в позицію сили в переговорах з рф", і чекають на дзвінок Трампа після Аляски

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Єврокомісія заявила, що лідери ЄС працюють над посиленням позиції України для переговорів з росією. Також очікується розмова Трампа із Зеленським та європейськими лідерами після його зустрічі з путіним.

У ЄС працюють, щоб поставити "Україну в позицію сили в переговорах з рф", і чекають на дзвінок Трампа після Аляски

У Європейській комісії заявили, що лідери працюють над тим, щоб поставити "Україну в позицію сили", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У свіжих коментарях речник Єврокомісії заявив, що ЄС "розуміє, що Трамп проведе розмову з Зеленським та європейськими лідерами після його двосторонньої зустрічі" з главою кремля володимиром путіним. Хоча офіційні особи "вважають, що це буде [телефонна] розмова", точну форму розмови ще не визначено.

На вчорашній зустрічі європейських лідерів вони погодилися, що "першим кроком має бути припинення вогню", і "Україні вирішувати" щодо територіальних питань, ідеться далі в заяві, де додається, що "ще одним пунктом консенсусу" є тиск на росію, при цьому нині розробляється новий пакет санкцій.

В ЄС сподіваються ухвалити 19-й пакет санкцій проти росії наступного місяця - Bloomberg14.08.25, 14:38 • 2792 перегляди

Речник також зазначив, що військова підтримка та інвестиції для України продовжуватимуться, і що європейські лідери працюють над тим, щоб "забезпечити, щоб Україна була поставлена в позицію сили в переговорах з росією".

У заяві йдеться про те, що європейські країни "вітають" участь США у гарантуванні безпеки України, а потім Вашингтону пропонується поділитися деталями того, як це працюватиме.

"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді14.08.25, 02:47 • 26697 переглядiв

Юлія Шрамко

