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У ЄС готуються до повторення Орбаном тактики з блокуванням підтримки України, але готові рухатися 26-ма - Politico

Київ • УНН

 • 9846 перегляди

Лідери ЄС очікують, що прем'єр Угорщини повторить спробу заблокувати підтримку Україні. Інші лідери готові ухвалювати рішення від імені групи з 26 країн.

У ЄС готуються до повторення Орбаном тактики з блокуванням підтримки України, але готові рухатися 26-ма - Politico

Лідери ЄС втомлено готуються до того, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторить свою тактику з останнього засідання Європейської ради два тижні тому, і спробує знову заблокувати будь-яку підтримку Україні, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами одного високопоставленого чиновника ЄС, якому надали анонімність для обговорення переговорів за закритими дверима, інші лідери готові повторити свою власну стратегію оприлюднення заяв від імені групи - за винятком угорського популіста.

"Після 6 березня ні в кого не залишилося сумнівів, що є розбіжності з однією державою-членом", - сказав чиновник.

"Мета завжди повинна полягати в тому, щоб були висновки [узгоджені] 27 [державами-членами] - якщо це неможливо, якщо стратегічний поділ збережеться, і у нас є всі ознаки того, що він збережеться, ми будемо просуватися вперед 26-ма".

При цьому видання зазначає, що спеціальний саміт ЄС, що відбувся два тижні тому, був розроблена для вирішення критичних питань щодо оборони та підтримки України, залишаючи сьогоднішні переговори відкритими для того, щоб зосередитися на найнагальніших внутрішніх питаннях блоку: а саме, бюджеті та порятунку галузей, що переживають труднощі.

На саміті ЄС очікують почути від Зеленського "його враження" щодо розмови з Трампом - Каллас20.03.25, 12:27 • 7777 переглядiв

Але плани президента США Дональда Трампа "припинити війну на його умовах" "нависають над цією зустріччю більше, ніж хотіли б організатори".

"Це трохи дивний саміт", - сказав один високопоставлений дипломат ЄС, якому дозволили залишитися анонімним, щоб говорити відверто.

"Усі знають, що ми повинні вести цю розмову про економіку, про конкурентоспроможність, про MFF (багаторічний бюджет ЄС - ред.) і так далі. Але зараз ситуація в Україні змінилася настільки швидко, що вони виявляють, що їм потрібно говорити про це, можливо, більше, ніж вони очікували, коли завершували порядок денний тиждень тому. Тож ніби доводиться балансувати між цими двома абсолютно різними пріоритетами", - вказав дипломат.

Каллас: ЄС прямо зараз працює над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України20.03.25, 12:59 • 16031 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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