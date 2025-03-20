В ЕС готовятся к повторению Орбаном тактики с блокировкой поддержки Украины, но готовы двигаться 26-ю - Politico

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16367 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30139 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65468 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214710 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123153 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392308 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311170 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213847 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23353 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46008 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132541 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15336 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14654 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132591 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214714 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392310 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254579 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311173 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3356 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14688 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46046 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72193 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57274 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В ЕС готовятся к повторению Орбаном тактики с блокировкой поддержки Украины, но готовы двигаться 26-ю - Politico

Киев • УНН

 • 9837 просмотра

Лидеры ЕС ожидают, что премьер Венгрии повторит попытку заблокировать поддержку Украине. Другие лидеры готовы принимать решения от имени группы из 26 стран.

В ЕС готовятся к повторению Орбаном тактики с блокировкой поддержки Украины, но готовы двигаться 26-ю - Politico

Лидеры ЕС устало готовятся к тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторит свою тактику с последнего заседания Европейского совета две недели назад, и попытается снова заблокировать любую поддержку Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам одного высокопоставленного чиновника ЕС, которому предоставили анонимность для обсуждения переговоров за закрытыми дверями, другие лидеры готовы повторить свою собственную стратегию обнародования заявлений от имени группы - за исключением венгерского популиста.

"После 6 марта ни у кого не осталось сомнений, что есть разногласия с одним государством-членом", - сказал чиновник.

"Цель всегда должна заключаться в том, чтобы были выводы [согласованы] 27 [государствами-членами] - если это невозможно, если стратегическое разделение сохранится, и у нас есть все признаки того, что оно сохранится, мы будем продвигаться вперед 26-ю".

При этом издание отмечает, что специальный саммит ЕС, состоявшийся две недели назад, был разработан для решения критических вопросов по обороне и поддержке Украины, оставляя сегодняшние переговоры открытыми для того, чтобы сосредоточиться на самых насущных внутренних вопросах блока: а именно, бюджете и спасении отраслей, испытывающих трудности.

На саммите ЕС ожидают услышать от Зеленского "его впечатления" относительно разговора с Трампом - Каллас20.03.2025, 12:27 • 7766 просмотров

Но планы президента США Дональда Трампа "прекратить войну на его условиях" "нависают над этой встречей больше, чем хотели бы организаторы".

"Это немного странный саммит", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, которому разрешили остаться анонимным, чтобы говорить откровенно.

"Все знают, что мы должны вести этот разговор об экономике, о конкурентоспособности, о MFF (многолетний бюджет ЕС - ред.) и так далее. Но сейчас ситуация в Украине изменилась настолько быстро, что они обнаруживают, что им нужно говорить об этом, возможно, больше, чем они ожидали, когда завершали повестку дня неделю назад. Поэтому как будто приходится балансировать между этими двумя совершенно разными приоритетами", - указал дипломат.

Каллас: ЕС прямо сейчас работает над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины20.03.2025, 12:59 • 15889 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединенные Штаты
Венгрия
Украина
Виктор Орбан
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91