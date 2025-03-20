В ЕС готовятся к повторению Орбаном тактики с блокировкой поддержки Украины, но готовы двигаться 26-ю - Politico

Лидеры ЕС устало готовятся к тому, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторит свою тактику с последнего заседания Европейского совета две недели назад, и попытается снова заблокировать любую поддержку Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

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По словам одного высокопоставленного чиновника ЕС, которому предоставили анонимность для обсуждения переговоров за закрытыми дверями, другие лидеры готовы повторить свою собственную стратегию обнародования заявлений от имени группы - за исключением венгерского популиста.

"После 6 марта ни у кого не осталось сомнений, что есть разногласия с одним государством-членом", - сказал чиновник.

"Цель всегда должна заключаться в том, чтобы были выводы [согласованы] 27 [государствами-членами] - если это невозможно, если стратегическое разделение сохранится, и у нас есть все признаки того, что оно сохранится, мы будем продвигаться вперед 26-ю".

При этом издание отмечает, что специальный саммит ЕС, состоявшийся две недели назад, был разработан для решения критических вопросов по обороне и поддержке Украины, оставляя сегодняшние переговоры открытыми для того, чтобы сосредоточиться на самых насущных внутренних вопросах блока: а именно, бюджете и спасении отраслей, испытывающих трудности.

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Но планы президента США Дональда Трампа "прекратить войну на его условиях" "нависают над этой встречей больше, чем хотели бы организаторы".

"Это немного странный саммит", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС, которому разрешили остаться анонимным, чтобы говорить откровенно.

"Все знают, что мы должны вести этот разговор об экономике, о конкурентоспособности, о MFF (многолетний бюджет ЕС - ред.) и так далее. Но сейчас ситуация в Украине изменилась настолько быстро, что они обнаруживают, что им нужно говорить об этом, возможно, больше, чем они ожидали, когда завершали повестку дня неделю назад. Поэтому как будто приходится балансировать между этими двумя совершенно разными приоритетами", - указал дипломат.

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