У ВР мають намір посилити контроль Мінприроди за сферою поводження з небезпечними відходами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, що передбачає посилення контролю міністерства екології та природних ресурсів за сферою поводження з небезпечними відходами, повідомляє УНН.
Наразі йдеться про законопроект № 5354 “Про внесення змін до деяких законів України щодо поводження з небезпечними відходами”, яким передбачено наступні зміни.
— Статтю 32 Закону України “Про відходи” (Заходи щодо обмеження та запобігання негативному впливу відходів) доповнено:
З метою обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини забороняється передавати чи продавати небезпечні відходи громадянам, підприємствам, установам та організаціям, якщо вони не забезпечують утілізації чи видалення цих відходів екологічно безпечним способом ( не мають відповідної матеріально-технічної бази, вимоги щодо якої встановлено згідно з законом) та у яких відсутня відповідна дозвільна документація;
— Введено нову статтю 34 −2 Закону України “Про відходи” ( Ліцензування господарської діяльності поводження з небезпечними відходами):
Господарська діяльність поводження з небезпечними відходами здійснюється суб’єктами господарювання на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та у відповідності із ліцензійними умовами.
Також до господарської діяльності поводження з небезпечними відходами належить комплекс заходів збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення (перероблення) і утилізації та/або знешкодження небезпечних відходів, їх видалення, захоронення.
Відповідність матеріально-технічної бази встановленим вимогам та заявленим у клопотанні здобувачем ліцензії документах для одержання ліцензії характеристикам, підлягає обов’язковій перевірці до видачі ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами, а також технічної документації визначаються ліцензійними умовами.
— Статтю 37 Закону України “Про відходи” (Контроль і нагляд у сфері поводження з відходами) доповнено вимогою до Мінприроди здійснювати контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних вимог;
— Статтю 42 Закону України “Про відходи” (Правопорушення у сфері поводження з відходами) доповнено такими видами правопорушень як недотримання вимог ліцензійних умов та порушення строків та порядку надання звіту про здійснення господарської діяльності поводження з небезпечними відходами, а також приховування, перекручування інформації або відмову надання такого звіту.
Нагадаємо, раніше міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.
Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.
Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.