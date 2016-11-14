В ВР намерены усилить контроль Минприроды за сферой обращения с опасными отходами

Речь идет о законопроекте № 5354 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обращению с опасными отходами", которым предусмотрены следующие изменения.

- статью 32 Закона Украины "Об отходах" (Мероприятия по ограничению и предотвращению негативного воздействия отходов) дополнили:

с целью ограничения и предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека запрещается передавать или продавать опасные отходы гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, если они не обеспечивают утилизации или удаления этих отходов экологически безопасным способом (не имеющих соответствующей материально-технической базы, требования в отношении которой установлены согласно закону) и у которых отсутствует соответствующая разрешительная документация;

- введена новая статья 34-2 Закона Украины "Об отходах" (Лицензирование хозяйственной деятельности обращение с опасными отходами):

хозяйственная деятельность по обращению с опасными отходами осуществляется субъектами хозяйствования на основании лицензии, выдаваемой в порядке, установленном Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и в соответствии с лицензионными условиями.

Также в хозяйственной деятельности обращение с опасными отходами относится к комплексу мероприятий по сбору, перевозке, сортировке, хранению, обработке (переработке) и утилизации и/или обезвреживанию опасных отходов, их удалению, захоронению.

Соответствие материально-технической базы установленным требованиям и заявленным в ходатайстве соискателем лицензии документах для получения лицензии характеристикам подлежит обязательной проверке до выдачи лицензии в пределах сроков, предусмотренных для выдачи лицензии, по месту осуществления деятельности органом лицензирования в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды.

Общие требования к материально-технической базе для осуществления хозяйственной деятельности обращения с опасными отходами, а также технической документации определяются лицензионными условиями.

- ст. 37 Закона Украины "Об отходах" (Контроль и надзор в сфере обращения с отходами) дополнили требованием к Минприроды осуществлять контроль за соблюдением лицензиатами лицензионных требований;

- ст. 42 Закона Украины "Об отходах" (Правонарушения в сфере обращения с отходами) дополнили такими видами правонарушений как несоблюдение требований лицензионных условий и нарушение сроков и порядка предоставления отчета об осуществлении хозяйственной деятельности обращение с опасными отходами, а также сокрытие, искажение информации или отказ в предоставлении такого отчета.

Напомним, ранее министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.

Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензионных проверок утилизаторов опасных отходов.