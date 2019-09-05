У віці після 40 років робити кардіограму слід щорічно
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У віці понад 40 років українці мають робити кардіограму й аналіз крові для визначення стану здоров'я серця принаймні раз на рік. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної робіт ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова" НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Наразі в Україні щорічно фіксується понад 100 тисяч інсультів та понад 50 тисяч інфарктів міокарда. Після 30-40 років людина повинна більш серйозно ставитися до таких процедур (робити кардіограму та ультразвукову діагностику (ехокардіографію) – ред.). У віці після 40 років треба робити дослідження хоча б раз на рік — це може бути така ж сама кардіограма і клінічний аналіз крові. Діагностика дозволяє запобігати ішемічній хворобі серця", - зазначив медик.
За його словами, моніторинг має починатися ще на етапі внутрішньоутробного розвитку дитини для визначення наявності вроджених вад серця за допомогою УЗД, також важливий генетичний скринінг. Після народження дитини дуже важливо зробити кардіограму та ультразвукову діагностику (ехокардіографію), щоб не пропустити вроджених вад серця. Потім, коли дитина йде в дитячий садочок, необхідно провести повторне обстеження, а потім знову, коли йде до школи. Згодом такі скринінги стану здоров’я повинні ставати частішими.
При цьому він додав, що людина повинна знати свого сімейного лікаря, консультуватися з ними.
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