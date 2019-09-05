В возрасте после 40 лет делать кардиограмму следует ежегодно

"Сейчас в Украине ежегодно фиксируется более 100 тысяч инсультов и более 50 тысяч инфарктов миокарда. После 30-40 лет человек должен более серьезно относиться к таким процедурам (делать кардиограмму и ультразвуковую диагностику (эхокардиографию) - ред.). В возрасте после 40 лет надо делать исследования хотя бы раз в год - это может быть такая же кардиограмма и клинический анализ крови. Диагностика позволяет предотвращать ишемические болезни сердца", - отметил медик.

По его словам, мониторинг должен начинаться еще на этапе внутриутробного развития ребенка для определения наличия врожденных пороков сердца с помощью УЗИ, также важен генетический скрининг. После рождения ребенка очень важно сделать кардиограмму и ультразвуковую диагностику (эхокардиографию), чтобы не пропустить врожденных пороков сердца. Затем, когда ребенок идет в детский сад, необходимо провести повторное обследование, а затем снова, когда идет в школу. Впоследствии такие скрининги состояния здоровья должны становиться более частыми.

При этом он добавил, что человек должен знать своего семейного врача, консультироваться с ним.

Напомним, регулярное употребление сырой свеклы нормализует кровяное давление, а также существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.