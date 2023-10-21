У Вірменії повністю скасували смертну кару

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Постійний представник Вірменії при Раді Європи Арман Хачатрян у присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич здав на зберігання ратифікаційну грамоту.

Зазначається, що Вірменія стала 45-ю державою-членом Ради Європи, яка ратифікувала протокол, який забороняє смертну кару за будь-яких обставин, у тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни.

Нагадаємо

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян офіційно затвердив ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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