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Пашинян: сформовано дорожню карту з нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном

Київ • УНН

 • 198216 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Формування "дорожньої карти" з нормалізації вірмено-азербайджанських відносин досягнуто під час зустрічі прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє УНН, з посиланням на вірменське інформаційне агентство Armenpress.

Пашинян: сформовано дорожню карту з нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном

Деталі

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що створенню "дорожньої карти" між ним і президентом Азербайджану посприяв президент Європейської ради Шарль Мішель.

Цитата

"Я наголосив, що під час зустрічей між мною і президентом Азербайджану в Брюсселі за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля була по суті сформована дорожня карта миру і нормалізації відносин між Азербайджаном і Вірменією, яка також була відображена в ухваленій Гранаді чотиристоронній заяві. Прихильність сторін цій "дорожній карті" забезпечить прорив у мирному процесі", - зазначив прем'єр-міністр Вірменії.

Окрім того, на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте в Єревані 19 жовтня, Пашинян висловив подяку Литві, як одному з найбільш надійних партнерів Вірменії в ЄС.

«Напередодні я виступив із великою промовою в Європарламенті, де зазначив, що Вірменія готова бути ближчою до ЄС настільки, наскільки ЄС вважає це можливим. Ми обговорили з прем'єр-міністром Шимоніте, що це означає або що це може означати на практиці. Ми також поговорили про рішення, які будуть ухвалені в ЄС найближчим часом, які стосуються і регіону Південного Кавказу», - заявив Пашинян, якого цитує NEWS.am.

Нагадаємо

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен, згідно з інформацією Politico, попередив невелику групу законодавців про відстеження ймовірної можливості нових силових заходів Азербайджану щодо Вірменії. Але потім Блінкен висловив упевненість з приводу результатів дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном за участю американських законодавців-демократів.

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