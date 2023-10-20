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Пашинян: сформирована дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Киев • УНН

 • 198216 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Формирование "дорожной карты" по нормализации армяно-азербайджанских отношений достигнуто во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на армянское информационное агентство Armenpress.

Пашинян: сформирована дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном

Детали

Премьер-министр Армении заявил, что созданию "дорожной карты" между ним и президентом Азербайджана поспособствовал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Цитата

"Я подчеркнул, что во время встреч между мной и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля была по сути сформирована дорожная карта мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которая также была отражена в принятом в Гранаде четырёхстороннем заявлении. Приверженность сторон этой "дорожной карте" обеспечит прорыв в мирном процессе", - отметил премьер-министр Армении.

Кроме того, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Ереване 19 октября, Пашинян выразил благодарность Литве, как одному из самых надежных партнеров Армении в ЕС.

«Накануне я выступил с большой речью в Европарламенте, где отметил, что Армения готова быть ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает это возможным. Мы обсудили с премьер-министром Шимоните, что это означает или что это может означать на практике. Мы также поговорили о решениях, которые будут приняты в ЕС в ближайшее время, которые касаются и региона Южного Кавказа», - заявил Пашинян, которого цитирует NEWS.am.

Напомним

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, согласно информации Politico, предупредил небольшую группу законодателей об отслеживании вероятной возможности новых силовых мер Азербайджана в отношении Армении. Но затем Блинкен выразил уверенность по поводу результатов дипломатических переговоров между Арменией и Азербайджаном с участием американских законодателей-демократов.

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