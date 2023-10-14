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У США підозрюють, що Азербайджан може вдертися до Вірменії - Politico

У США підозрюють, що Азербайджан може вдертися до Вірменії - Politico

Київ • УНН

 • 1068463 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Держсекретар Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан незабаром може вдертися до Вірменії. Про це пише Politico, посилаючись на слова двох людей, знайомих зі словами Блінкена, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що ця заява вказує на значну стурбованість адміністрації США операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше закликав Вірменію відкрити «коридор» уздовж свого південного кордону, який з’єднає материковий Азербайджан з ексклавом, який межує з Туреччиною та Іраном. Алієв пригрозив розв'язати питання «силою».

У телефонній розмові 3 жовтня законодавці наполягали щодо можливих заходів проти Алієва у відповідь на вторгнення його країни в регіон Нагірного Карабаху у вересні, повідомили анонімні джерела.

Блінкен відповів, що Держдепартамент шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує продовжувати давню відмову, яка дозволяє США надавати військову допомогу Баку. Він додав, що держава бачить можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії найближчими тижнями.

Менше з тим, Блінкен висловив упевненість щодо поточних дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном законодавцям-демократам, серед яких Ненсі Пелосі та Анна Ешоо з Каліфорнії та Френк Паллоне з Нью-Джерсі.

Також анонімні джерела зауважили, що відбувся брифінг щодо ситуації в Азербайджані, але подробиць не повідомили.

Доповнення

У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати дзвінок, але підкреслив прихильність департаменту «суверенітету та територіальній цілісності Вірменії» та вирішенню конфлікту шляхом «прямих переговорів».

Зазначається, що рішення відкласти продовження відмови також показове. Щороку, починаючи з 2002 року, США видають відмову, що дозволяє їм обійти положення Закону про підтримку свободи, яке забороняє США надавати військову допомогу Азербайджану у світлі його поточних територіальних суперечок з Вірменією. Термін дії відмови закінчився в червні, і штат раніше не надав жодних пояснень, чому він досі не подав запит на поновлення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вірменія подала позов до суду ООН проти Азербайджану

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