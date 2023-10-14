В США подозревают, что Азербайджан может вторгнуться в Армению - Politico

КИЕВ. 14 октября. УНН. Госсекретарь Энтони Блинкен на прошлой неделе предупредил небольшую группу законодателей, что его ведомство отслеживает возможность того, что Азербайджан вскоре может вторгнуться в Армению. Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова двух людей, знакомых со словами Блинкена, передает УНН.