Вірменія затвердила ратифікацію Римського статуту МКС, який видав ордер на арешт путіна

Цитата

«13 жовтня президент Республіки Вірменія Ваагн Хачатурян підписав заяву про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду, підписаного 17 липня 1998 року, і про ухвалення заяви "Про визнання зворотної дії юрисдикції Міжнародного кримінального суду Республікою Вірменія" на підставі статті 12 частини 3 Статуту закону», - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше парламент Вірменії на пленарному засіданні ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо

Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф володимира путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Це означає, що будь-яка країна-підписант Римського статуту має видати путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.

"Радіо Азатутюн" повідомляло, що представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян заявляв, що не вважає, що після ратифікації Римського статуту може йтися про арешт російського диктатора володимира путіна під час його в'їзду до Вірменії. Про це він говорив до ратифікації Римського статуту.