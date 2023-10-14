Армения утвердила ратификацию Римского статута МУС, выдавшего ордер на арест путина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение на сайте президента Армении.
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«13 октября президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "О признании обратного действия юрисдикции Международного уголовного суда Республикой Армения" на основании статьи 12 части 3 Статута закона», - говориться в сообщении.
Дополнение
Ранее парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда.
Напомним
Именно на основании Римского статута Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента рф владимира путина по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что любая страна-подписант Римского статута должна выдать путина международному правосудию, если он в нее приедет.
"Радио Азатутюн" сообщало, что представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявлял, что не считает, что после ратификации Римского статута может идти речь об аресте российского диктатора владимира путина при его въезде в Армению. Об этом он говорил до ратификации Римского статута.