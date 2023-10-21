В Армении полностью отменили смертную казнь

Детали

Постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сдал на хранение ратификационную грамоту.

Отмечается, что Армения стала 45-м государством-членом Совета Европы, ратифицировавшим протокол, запрещающий смертную казнь при любых обстоятельствах, в том числе за преступления, совершенные во время войны и неминуемой угрозы войны.

Напомним

Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.

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