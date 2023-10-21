В Армении полностью отменили смертную казнь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Армении был завершен процесс ратификации Протокола № 13 к Европейской конвенции по правам человека, который предусматривает отмену смертной казни при любых обстоятельствах. Об этом сообщает Совет Европы, пишет УНН.
Детали
Постоянный представитель Армении при Совете Европы Арман Хачатрян в присутствии Генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич сдал на хранение ратификационную грамоту.
Отмечается, что Армения стала 45-м государством-членом Совета Европы, ратифицировавшим протокол, запрещающий смертную казнь при любых обстоятельствах, в том числе за преступления, совершенные во время войны и неминуемой угрозы войны.
Напомним
Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского статута Международного уголовного суда.
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