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У Вірменії опозиція висунула на пост глави тимчасового уряду першого прем’єр-міністра

У Вірменії опозиція висунула на пост глави тимчасового уряду першого прем’єр-міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Вірменії опозиційні партії висунули на пост глави тимчасового уряду країни першого прем’єр-міністра і ексглаву Міноборони Вазгена Манукяна. Про це пише DW, передає УНН.

“Завершилося засідання ради 17 опозиційних партій. Прийнято рішення висунути на пост прем’єр-міністра тимчасового, перехідного уряду Вірменії кандидатуру Вазгена Манукяна”, — повідомив представник опозиційної партії “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

За його словами, Манукян “зможе принести спокій і стабільність, зможе організувати позачергові справедливі парламентські вибори”. Політик також повідомив, що 17 опозиційних партій створили “національний рух порятунку батьківщини” і мають намір змусити діючого прем’єра Нікола Пашиняна піти у відставку.

“Іншого шляху у нього немає. Він повинен піти без потрясінь. Кожен день його перебування на посаді прем’єра додає проблеми для безпеки країни. Повинно бути скликано засідання парламенту, де буде обговорюватися питання відставки прем’єра. Пашинян повинен піти або добровільно, або парламент повинен обговорити це питання та обрати нового прем’єра. Під громадським тиском політична більшість парламенту має піти на цей крок”, — підкреслив Сагателян.

Як зазначив голова опозиційної партії “Вітчизна” Артур Ванецян, висунутий в тимчасові прем’єри Вазген Манукян припинить своє членство в партії і зобов’язується організувати позачергові парламентські вибори, в яких сам брати участь не буде. Він також не стане підтримувати будь-яку політичну силу в Вірменії.

Ванецян підкреслив, що опозиція не збирається денонсувати тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі, якщо Пашинян піде у відставку. Він також спростував те, що кандидатура Манукяна була нібито погоджена з Росією.

Нагадаємо, вірменська опозиція домагається відставки Нікола Пашиняна з поста прем’єра з тих пір, як 10 листопада набула чинності мирна угода між Вірменією і Азербайджаном в конфлікті навколо Нагірного Карабаху.

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