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В Армении оппозиция выдвинула на пост главы временного правительства первого премьер-министра

В Армении оппозиция выдвинула на пост главы временного правительства первого премьер-министра

Киев  •  УНН

 • 11267 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Армении оппозиционные партии выдвинули на пост главы временного правительства страны первого премьер-министра и экс-главу Минобороны Вазгена Манукяна. Об этом пишет DW, передает УНН.

“Завершилось заседание совета 17 оппозиционных партий. Принято решение выдвинуть на пост премьер-министра временного, переходного правительства Армении кандидатуру Вазгена Манукяна”, — сообщил представитель оппозиционной партии “Дашнакцутюн” Ишхан Сагателян.

По его словам, Манукян “сможет принести спокойствие и стабильность, сможет организовать внеочередные справедливые парламентские выборы”. Политик также сообщил, что 17 оппозиционных партий создали “национальное движение спасения родины” и намерены заставить действующего премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.

“Другого пути у него нет. Он должен уйти без потрясений. Каждый день его пребывания в должности премьера добавляет проблемы для безопасности страны. Должно быть созвано заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос отставки премьера. Пашинян должен уйти либо добровольно, либо парламент должен обсудить этот вопрос и избрать нового премьера. Под общественным давлением политическое большинство парламента должно пойти на этот шаг”, — подчеркнул Сагателян.

Как отметил председатель оппозиционной партии “Отечество” Артур Ванецян, выдвинутый во временные премьеры Вазген Манукян прекратит свое членство в партии и обязуется организовать внеочередные парламентские выборы, в которых сам участвовать не будет. Он также не станет поддерживать любую политическую силу в Армении.

Ванецян подчеркнул, что оппозиция не собирается денонсировать трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, если Пашинян уйдет в отставку. Он также опроверг то, что кандидатура Манукяна была якобы согласована с Россией.

Напомним, армянская оппозиция добивается отставки Никола Пашиняна с поста премьера с тех пор, как 10 ноября вступил в силу мирный договор между Арменией и Азербайджаном в конфликте вокруг Нагорного Карабаха.

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