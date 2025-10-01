У Вінниці провели зустріч IT Meets: Головна тема - майбутнє сервісного бізнесу та роль CEO

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 3470 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 6774 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20581 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18143 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 17807 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53011 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40309 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31231 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48511 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25629 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
63%
757мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38256 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 23048 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 29058 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 23991 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 16730 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 3472 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 12114 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 20581 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 15226 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 16877 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24109 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38386 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25810 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 29279 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 39297 перегляди
Актуальне
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

У Вінниці провели зустріч IT Meets: Головна тема - майбутнє сервісного бізнесу та роль CEO

Київ • УНН

 • 398 перегляди

У Вінниці відбувся захід "IT Meets. Сервісний бізнес 2025: Lead & Deliver", де обговорили стратегії розвитку IT-компаній в умовах нестабільного ринку. Представники провідних компаній ділилися досвідом масштабування та збереження конкурентоспроможності.

У Вінниці провели зустріч IT Meets: Головна тема - майбутнє сервісного бізнесу та роль CEO

У Вінниці відбулася "IT Meets. Сервісний бізнес 2025: Lead & Deliver", передає УНН

Захід став корисним для власників і CEO сервісних ІТ-компаній, керівників напрямів, проєктних менеджерів, бізнес-аналітиків, HR-фахівців та тих, хто будує відносини з клієнтами. 

У 2025 році сервісний ІТ-бізнес переживає переломний момент, бо клієнти вже не задовольняються швидким виконанням завдань і очікують від компаній стратегічного мислення та проактивності.  IT Meets була ініційована для продуктивної розмови про те, від чого насправді залежить лояльність, прибутковість і стійкість компаній в умовах нестабільного ринку.

Подія зібрала топових представників українського ІТ, які обговориювали дієві стратегії розвитку бізнесу.

Своїм досвідом поділилися представники провідних компаній: Wiseboard, ELEKS, Sombra, ІТ Асоціація Вінниці, Teamvoy, E-commerce, EPAM, Covent IT, Tietoevry Create Ukraine, RIA.com та інші фахівці, що добре знають реалії ринку. 

Фото: IT Meets
Фото: IT Meets

Учасники говорили про практичні кроки, які допомагають компаніям масштабуватися в умовах нестабільності, залишатися конкурентними та відкривати нові можливості в період непередбачуваності ринку.

"Тема сервісного бізнесу у 2025 році сьогодні на обговоренні, бо саме ця сфера сьогодні найбільше відчуває вплив нестабільності й глобальної конкуренції. Українські ІТ-компанії звикли швидко реагувати на виклики, але сьогодення вимагає вибудовувати стратегії росту наперед. Цей захід став платформою, де лідери галузі діляться інструментами, які допомагають зберігати конкурентність, відкривати нові ринки та формувати зрілі бізнес-моделі в умовах, коли правила гри змінюються щодня", — коментують організатори.

Багато уваги приділили тому, як правильно будувати фінансові продукти, виходити на нові ринки, зберігаючи баланс між високими ризиками й реальною цінністю для клієнтів. Говорили і про роль менеджерів, від яких залежить якість проєктів та прибутковість компаній. 

Фото: IT Meets
Фото: IT Meets

Не менш важливим стало обговорення завдань CEO у 2025 році. Спеціалісти ділилися досвідом формування зрілої організаційної структури, що дає стабільність, та розповіли, як будувати бренд роботодавця, який приваблює талановитих спеціалістів, і створює простір, де хочуть працювати й розвиватися. Чимало уваги звернули на оптимізацію внутрішніх процесів, адже саме від цього залежить ефективність управління командами та швидкість реалізації проєктів.

Фото: IT Meets
Фото: IT Meets

Експерти наголошували, що сучасний сервісний бізнес вже не може дозволити собі статичність. Клієнти очікують швидких рішень, прозорої комунікації та стабільних результатів. Компанії повинні шукати інноваційні інструменти, впроваджувати нові підходи до зміцнення лояльності та завжди бути готовими до глобальної конкуренції.

Захід підтримав Favbet Tech — компанія була серед ініціаторів першого в країні AI-комітету, також за підсумками року за інформацією від проєкта "Дія.City" компанія увійшла до 5 найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City". Сьогодні Favbet Tech знаходиться у Топ - 50 ІТ-компаній України як інформує DOU, входить до IT Ukraine Association та активно розвиває напрям штучного інтелекту. 

"Сервісний бізнес змінюється дуже швидко. Подібні події дають можливість обмінятися досвідом і краще зрозуміти, які рішення вже сьогодні формують тенденції ринку. Для нас важливо бути частиною цього процесу", — коментує CEO Favbet Tech Артем Скрипник.

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнології
Вінниця